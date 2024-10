Ζ. Μπορέλ: Η Μ. Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα ανάφλεξης – Ανάγκη για κατάπαυση πυρός τώρα

«Ολόκληρη η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους ανάφλεξης, που η διεθνής κοινότητα φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει», τόνισε ο Ζοζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την εξωτερική πολιτική, στη δήλωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της Χαμάς στο Ισραήλ και την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη γραπτή δήλωσή του, ο Ζοζέπ Μπορέλ, ενώνοντας τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αυτές που ζητούν κατάπαυση πυρός, ώστε να προληφθεί περαιτέρω διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνει ότι «ένα χρόνο μετά την τρομερή επίθεση κατά του Ισραήλ, η κατάσταση χειροτερεύει».

Και σημειώνει ότι η εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ αποτελεί κλιμάκωση και φέρνει την περιοχή πιο κοντά στον πόλεμο.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική επισημαίνει επίσης ότι «καμία στρατιωτική λύση δεν θα φέρει μέλλον στον λαό του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Μόνο μια πολιτική λύση θα φέρει ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία».

Our thoughts are with the families of those 1,200 brutally assassinated by Hamas on 7/10, as well as with the hostages who must be liberated immediately.

One year later, suffering and violence have spiraled.

It is time for a regional ceasefire. Now.https://t.co/yKuX4kuzDv

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2024