Ιαπωνία: Η κυβέρνηση «έκανε» photoshop σε εικόνα με υπουργούς

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι επεξεργάστηκε μια φωτογραφία του νέου υπουργικού συμβουλίου, προτού αναρτηθεί στο διαδίκτυο, προκειμένου να κάνει τους υπουργούς να φαίνονται λιγότερο ατιμέλητοι.

Η επίσημη παραδοχή έγινε αφότου πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν διαφορές ανάμεσα στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πρωθυπουργού και σε αυτές που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιαπωνικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα, στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, αποτυπώνονται τα πουκάμισα του νεοορκισθέντος πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα και του υπουργού Αμυνας Γκεν Νακατάνι να προεξέχουν από το κάτω μέρος των σακακιών τους. Στην επίσημη φωτογραφία, η λεπτομέρεια αυτή είχε «εξαφανιστεί».

