Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της πυρπόλησε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν

Τραγικό θάνατο βρήκε 60χρονη γυναίκα στην Απουλία της Ιταλίας, όταν ο σύζυγός της, 65 ετών, πυρπόλησε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν.

Η γυναίκα, που έπαθε βαριά εγκαύματα, προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο και να συρθεί έξω και ο δράστης της επιτέθηκε, την έριξε στο έδαφος και προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Πριν υποκύψει στα τραύματά της, διηγήθηκε στην κόρη της τι ακριβώς είχε συμβεί.

Gravina in Puglia, poliziotti Commissariato e #Squadramobile Bari eseguono il fermo di un 65enne per aver ucciso la moglie. Le ultime parole della donna in ospedale hanno permesso gli agenti di ricostruire le fasi della tragedia

