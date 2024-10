ΗΠΑ: Στη μέγιστη «κατηγορία 5» ο κυκλώνας «Μίλτον» – Απειλεί Μεξικό και Φλόριντα

Ο κυκλώνας «Μίλτον», που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επικίνδυνος» και κατατάχθηκε πλέον στη μέγιστη κατηγορία, αναμένεται να περάσει σήμερα σε κοντινή απόσταση από τη χερσόνησο Γιουκατάν, στο Μεξικό, πριν από την άφιξή του έως την Τετάρτη στη Φλόριντα, που επλήγη από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα «Ελένη» στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) αναβάθμισε σήμερα τον Μίλτον στη μέγιστη βαθμίδα, στην κατηγορία 5. «Γρήγορα ενισχύθηκε», περνώντας μέσα σε λίγες ώρες από την κατηγορία 3 στον μέγιστο βαθμό της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον. Σύμφωνα με το NHC, ο Μίλτον συνοδεύεται από ανέμους που θα μπορούσαν να φθάσουν έως τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

10:55 CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a @53rdWRS hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mOxuvGdtu5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024