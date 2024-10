Βόρεια Ιρλανδία: Ανατράπηκε σχολικό λεωφορείο – Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε 43 μαθητές και έναν οδηγό ανατράπηκε σε χωράφι στη κομητεία Ντάουν, στη Βόρεια Ιρλανδία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότεροι από τους επιβάτες έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς, όπως εκδορές και μώλωπες, και δέχονται τη φροντίδα νοσηλευτών επιτόπου ώστε να αξιολογηθεί περαιτέρω η κατάστασή τους.

Ωστόσο, τέσσερα άτομα κρίθηκε ότι έπρεπε επειγόντως να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

