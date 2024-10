Δυτική Οχθη: Νεκρός ο γέροντας – σύμβολο της ειρηνικής συμβίωσης

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι δύο Παλαιστίνιοι, ένας 66χρονος και ένα αγόρι 12 ετών, υπέκυψαν στα τραύματά τους, έπειτα από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Πίσω από αυτή την είδηση κρύβεται η ιστορία του Ζιάντ Αμπου Χαλίλ, του άνδρα που υπήρξε σύμβολο μεταξύ των νέων στην περιοχή, γιατί πολλές φορές είχε μπει μπροστά στα όπλα των Ισραηλινών στρατιωτών, για τους αποτρέψει να πυροβολήσουν τα παιδιά που πετούσαν πέτρες εναντίον τους.

«Ο Ζιάντ Αμπου Χαλίλ, 66 ετών, έπεσε μάρτυρας αφού του επιτέθηκαν οι κατοχικές δυνάμεις κατά την εισβολή στο σπίτι του στην Ντούρα, στα νότια της Χεβρώνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Palestinian elder Hajj Zaid Abu Halil attempted to stop IDF soldiers from firing on youth that were peacefully protesting

Later in the afternoon the IDF broke into his home in Dora and beat him to death

Dora is in the occupied West Bank..🇵🇸💔 pic.twitter.com/6j2bTzo9en

