ΗΠΑ: Ενταση σε συγκεντρώσεις κατά τη χθεσινή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις πανεπιστημιουπόλεις και στους δρόμους πολλών πόλεων στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες Δευτέρα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο και οδήγησε τη Γάζα σε ανθρωπιστική κρίση και καταστροφή.

Κάποιοι κήρυξαν την έναρξη μίας «εβδομάδας οργής» υπέρ της Παλαιστίνης και άλλοι συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν ή για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

Στις πανεπιστημιουπόλεις οργανώθηκαν αγρυπνίες, ενώ εβραϊκές ομοσπονδίες διοργάνωσαν πλήθος εκδηλώσεις. Για τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, η Δευτέρα ήταν ημέρα διαμαρτυρίας ενάντια στην ισραηλινή εισβολή στη Γάζα.

Εκδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστήμια στο Μέριλαντ, στο Κολοράντο, στην Καλιφόρνια και αλλού. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Οι εκδηλώσεις ήταν συναισθηματικά φορτισμένες.

Στο Μίσιγκαν, τα σπίτια του προέδρου και του επικεφαλής επενδύσεων στο ομώνυμο Πανεπιστήμιο υπέστησαν βανδαλισμούς, ανέφεραν τα τοπικά Μέσα. Στο σπίτι του προέδρου στο Ντιτρόιτ και στο πεζοδρόμιο μπροστά από αυτό διαδηλωτές έγραψαν με σπρέι τις λέξεις «ιντιφάντα» και «δειλός». Το ίδιο συνέβη και με το σπίτι του επικεφαλής επενδύσεων.

Οι πανεπιστημιουπόλεις αποτέλεσαν κεντρικό πεδίο δράσης των ακτιβιστών από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Την άνοιξη, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε πολλά campus των ΗΠΑ, με φοιτητές να στήνουν κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, απαιτώντας αποεπένδυση από το Ισραήλ και ίδρυση ελεύθερου παλαιστινιακού κράτους. Χιλιάδες φοιτητές συνελήφθησαν σε κύμα καταστολής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξέσπασαν βίαια επεισόδια.

Το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό στις κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στις ΗΠΑ και από τις δύο πλευρές. Η μεγάλη διαμαρτυρία στο Μανχάταν είχε έντονο τόνο. Κοντά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, η συγκέντρωση των Εβραίων ήταν πιο σκοτεινή.

Στην Κολούμπια, μέλη της εβραϊκής κοινότητας έστησαν εγκατάσταση στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης που αποτέλεσε το επίκεντρο των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων την περασμένη άνοιξη, με φωτογραφίες των Ισραηλινών ομήρων.

Δυνάμεις ασφαλείας χώρισαν τους Εβραίους φοιτητές και τους υποστηρικτές τους από τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που αποχώρησαν από τα μαθήματα για να διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο στη Γάζα.

LIVE: In Times Square, NYPD escort away pro-Palestine protester as clashes between pro-Israel & pro-Palestine groups intensify.

There is imminent threat of physical violence and a high police presence. pic.twitter.com/USdhnOjpf3

— Anvee Bhutani (@AnveeBhutani) October 8, 2024