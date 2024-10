Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ είναι ακέφαλη – Ο διάδοχος του Νασράλα πιθανώς εξουδετερώθηκε

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι –όπως φαίνεται– ο αντικαταστάτης του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έχει πεθάνει.

Ο Χασίμ Σαφιεντίν, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ αναμενόταν να διαδεχθεί τον Νασράλα.

Ο Γκάλαντ, επισκεπτόμενος τη Βόρεια Διοίκηση, δήλωσε ότι «η Χεζμπολάχ είναι μια ακέφαλη οργάνωση. Ο Νασράλα εξουδετερώθηκε και ο διάδοχός του πιθανώς εξουδετερώθηκε επίσης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η εξέλιξη έχει δραματικές συνέπειες, καθώς δεν υπάρχει κανείς να πάρει αποφάσεις στην οργάνωση.

«Οι δράσεις μας γίνονται αντιληπτές σε όλη τη Μέση Ανατολή: όταν καθαρίσει ο καπνός στον Λίβανο, το Ιράν θα συνειδητοποιήσει ότι έχασε τον πιο πολύτιμο σύμμαχο, τη Χεζμπολάχ», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Παρασκευή η Χεζμπολάχ είχε χάσει επαφή με τον Χασίμ Σαφιεντίν, έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού.

Ο Σαφιεντίν διοικούσε τη Χεζμπολάχ μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Ναΐμ Κασέμ μετά τη δολοφονία Νασράλα και αναμενόταν να εκλεγεί επίσημα ως ο επόμενος γενικός γραμματέας της οργάνωσης, αν και δεν είχε γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

Ο Κάσεμ δήλωσε –την Τρίτη– ότι η ομάδα θα εκλέξει νέο γενικό γραμματέα και θα τον ανακοινώσει μόλις αυτό γίνει.

Οπως δήλωσε πηγή ασφαλείας του Λιβάνου στο Al Jazeera, ως πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ένοπλης ομάδας, ο Σαφιεντίν ήταν το πιο υψηλόβαθμο μέλος της οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε συγγενικές σχέσεις με τον Νασράλα (ήταν εξάδελφος του).

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι διοικητές της Χεζμπολάχ είναι «σκιώδεις», με το όνομα του Σαφιεντίν να έρχεται στο φως μόνο αφού πολλοί πίστεψαν ότι ενδεχομένως θα διαδεχόταν τον Νασράλα.

