Κυκλώνας Μίλτον: «Ζήτημα ζωής και θανάτου» – Δραματική έκκληση Μπάιντεν για εκκενώσεις στη Φλόριντα

Οι Αρχές της Φλόριντα ενέτειναν σήμερα τις εκκλήσεις εκκένωσης προς τους πολίτες πριν από την άφιξη του Μίλτον, ενός «εξαιρετικά επικίνδυνου» κυκλώνα, που αναμένεται να φθάσει στις ακτές αυτής της χερσονήσου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν δήλωσε από την πλευρά του ότι «η ώρα για την εκκένωση είναι τώρα, τώρα, τώρα». Ο ίδιος τόνισε ότι οι πολίτες που κλήθηκαν να εκκενώσουν θα πρέπει ήδη να έχουν φύγει από τις επίμαχες περιοχές καθώς πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Εχοντας ήδη πληγεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα «Ελένη» πριν από δέκα ημέρες, «όλη η χερσόνησος της Φλόριντα βρίσκεται υπό μια μορφή είτε επιφυλακής είτε συναγερμού», προειδοποίησε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις. «Εχετε τον χρόνο να φύγετε. Επομένως, σας παρακαλώ, κάντε το», προέτρεψε χθες ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται.

TUESDAY AM #MILTON UPDATE | The storm has completed its eyewall replacement cycle and after this weakening period it will begin to strengthen again. Expected to be a Cat.5 this PM before really turning toward the Florida Gulf coast. Preps need to be wrapped up by midday Wed. pic.twitter.com/vruXA0Qiae

— Meteorologist Grant Gilmore (@GrantGilmoreWX) October 8, 2024