Νετανιάχου: Το Ισραήλ εξουδετέρωσε τους διαδόχους του Νασράλα

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τους δύο διαδόχους του νεκρού ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, δήλωσε την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς να τους κατονομάσει.

«Εχουμε υποβαθμίσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ. Εξουδετερώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Νασράλα, του αντικαταστάτη του Νασράλα και του αντικαταστάτη του αντικαταστάτη», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σημείωνε ότι ο Χασίμ Σαφιεντίν, ο άνθρωπος που αναμενόταν να αντικαταστήσει τον Νασράλα, πιθανότατα «εξοντώθηκε». Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιον εννοούσε ο Νετανιάχου ως «αντικατάσταση του αντικαταστάτη».

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024