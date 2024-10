Με αποδοκιμασίες και το… Bella Ciao έγινε δεκτός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ορμπαν

Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν ζήτησε «αλλαγή» της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έγινε δεκτός με φωνές αποδοκιμασίας για την καταπάτηση των δημοκρατικών αρχών στη χώρα του.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός βρίσκεται στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει τις «προτεραιότητες» της ουγγρικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ανάγκη από αλλαγή», είπε, «και η ουγγρική προεδρία θέλει να είναι ο καταλύτης αυτής της αλλαγής».

Πριν από την ομιλία του, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς και οι σοσιαλδημοκράτες εξέφρασαν δριμεία αντίδραση απέναντι στο πρόσωπο και στην πολιτική του. «Οχι χρήματα για τη διαφθορά», έγραφε το πλακάτ της ριζοσπαστικής Αριστεράς, που αναφερόταν στους παγωμένους λόγω της καταστρατήγησης του κράτους δικαίου ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για την Ουγγαρία. «Δημοκράτες κατά των αυταρχικών ηγετών», έγραφαν τα πλακάτ των σοσιαλδημοκρατών.

