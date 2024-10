Ντέμης Χασάμπης: Η κινηματογραφική ζωή ενός Νομπελίστα

Ο Ντέμης Χασάμπης δεν είναι απλά ένας επιστήμονας. Πρόκειται για άνθρωπο, ο οποίος από τα παιδικά του χρονιά κοιτούσε πέραν του ορίζοντα – κι αφού εδώ και χρόνια αφήνει αδιάκοπα έντονο το αποτύπωμά του στο σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης, τώρα τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας για την πρόβλεψη του περί της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών – ένα πρόβλημα που οι επιστήμονες προσπαθούσαν να λύσουν εδώ και δεκαετίες.

Το πλήρες όνομα του είναι Δημοσθένης Χασάμπης, καθώς ο πατέρας του είναι Ελληνοκύπριος, ενώ η μητέρα του Σιγκαπουριανή. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα: βρετανική και κυπριακή. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, στα τέλη του Ιουλίου, πριν από 48 χρόνια και εξ απαλών ονύχων θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα μυαλά εν ζωή.

Ο εγκέφαλός του λες κι ήταν ένα σκακιστικό ταμπλό, όπου οι σκέψεις κινούνταν με την ταχύτητα του φωτός. Σε ηλικία 13 ετών, είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο του Μαιτρ, μια απόδειξη ότι το πεπρωμένο του τον προόριζε για σπουδαία πράγματα.

Oμως, η ζωή του δεν περιορίστηκε στα σκακιστικά τουρνουά. Η περιέργειά του τον οδήγησε σε ένα ταξίδι ανακάλυψης στον κόσμο των υπολογιστών. Σύντομα, έγινε ένας από τους κορυφαίους προγραμματιστές παιχνιδιών, δημιουργώντας κόσμους φαντασίας που καθήλωσαν εκατομμύρια παίκτες.

Από πολύ μικρός μπήκε στην κονίστρα της τεχνολογίας, ήταν από τους πρωτοπόρους της Τεχνητής Νοημοσύνης – για τον Χασάμπη, η ΑΙ δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την επίλυση παιχνιδιών στρατηγικής, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να ξεκλειδώσει τα μυστικά της ζωής, της υγείας, του σύμπαντος.

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή: Στα 8 του χρόνια, έφτιαχνε παιχνίδια για υπολογιστές. Δημιούργησε ένα από τα πρώτα video games με τεχνητή νοημοσύνη όταν έγινε 17 ετών. Πήρε το πρώτο του, διπλό πτυχίο στην πληροφορική από το Κέιμπριτζ στα 20 του χρόνια. Το 2010 ίδρυσε την DeepMind, την εταιρεία που εξαγοράστηκε αργότερα από την Google και τον ανέδειξε σε «υπερήρωα της τεχνητής νοημοσύνης».

Το να μιλήσει κανείς (σκέτο) για παιδί-θαύμα, μάλλον πρόκειται για υποβάθμιση. Ο Χασάμπης είναι κάτι παραπάνω: ένας επιστήμονας που κοιτάζει μπροστά – επίμονα και αδιάκοπα.

Μαζί με την ομάδα του στην DeepMind ανέπτυξαν το AlphaFold, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούσε να προβλέψει με εξαιρετική ακρίβεια τη δομή μιας πρωτεΐνης με βάση την αλληλουχία των αμινοξέων της. Αυτή η ανακάλυψη άνοιξε τον δρόμο για νέες θεραπείες σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, ενώ παράλληλα βοήθησε στη δημιουργία νέων υλικών και βιολογικών μορίων.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι στο μυαλό του Χασάμπη υπάρχει ένας συνδυασμός φιλοσοφίας και τεχνολογίας. Οπως έχει δηλώσει ο ίδιος, «το να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει».

This year’s chemistry laureates Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model, AlphaFold2, to solve a 50-year-old problem: predicting proteins’ complex structures.

Check out two examples of protein structures determined using AlphaFold2. First up, a bacterial enzyme… pic.twitter.com/ckIiIAGGMX

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024