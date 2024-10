O τυφώνας «Μίλτον» χτυπά τη Φλόριντα

Περίπου στις στις 20.30 (τοπική ώρα), 3.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έφτασε στη Φλόριντα ο τυφώνας «Μίλτον».

Στις 23.00 (τοπική ώρα), 6.00 ώρα Ελλάδας, η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ./ώρα υποβιβάζοντας τον «Μίλτον» στην κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.

Το μάτι του κυκλώνα βρισκόταν σε απόσταση 120 χλμ. νοτιοδυτικά του Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.

Περίπου δύο εκατομμύρια πολίτες εκτιμάται ότι είναι ήδη χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό.

Προτού ο «Μίλτον» προσεγγίσει καν τις ακτές της Φλόριντα, ισχυροί ανεμοστρόβιλοι σάρωναν την περιοχή, σύμφωνα με το Associated Press.

H περιοχή Spanish Lakes Country Club κοντά στο Φορτ Πιρς επλήγη με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας θανάτους και καταστροφές σε σπίτια.

«Εχουμε κάποιες απώλειες ζωής», γνωστοποίησε ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι, Κιθ Πίρσον, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ακριβή αριθμό.

Η Σαρασότα θυμίζει πόλη-φάντασμα, καθώς η βροχή γίνεται όλο και εντονότερη. Ο Μπραντ Ριβς –ένας κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του– φοβάται πως ίσως δει αυτή την όμορφη πόλη, στην οποία πέρασε 15 χρόνια της ζωής του, να καταστρέφεται.

Λίγο βορειότερα, στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ επισημαίνει πως δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ελίν».

Στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα, η σφοδρότητα του «Μίλτον» ήταν τέτοια ώστε «ξεριζώθηκε» η στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field – έδρας της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ, Τάμπα Μπέι Ρέις, και βάσης των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του «Μίλτον».

Tropicana Field in St. Pete is where thousands of Milton first responders are staged with endless rows of military cots across the field…now the roof is gone.

