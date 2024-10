Live: O τυφώνας Μίλτον σαρώνει τη Φλόριντα – Ολες οι εξελίξεις

Δραματικές είναι οι περιγραφές των ρεπόρτερ, με μία δημοσιογράφο συνεργαζόμενου με το ABC τοπικού δικτύου της Σαρασότα να μεταδίδει πως το νερό τής φτάνει σχεδόν μέχρι τη μέση.

"This water has to be at least up to my waist — probably even deeper."

An @ABC affiliate reporter from WPLG joins @LinseyDavis from Sarasota, Florida.



Hurricane Milton made landfall Wednesday evening, bringing life-threatening storm surge and Category 3 winds. pic.twitter.com/BjpgT4Vxf6