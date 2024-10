Ιαπωνία: Στο Λάος το πρώτο ταξίδι του νέου πρωθυπουργού

Ο Σιγκέρου Ισίμπα έκανε το διπλωματικό του ντεμπούτο στη διεθνή σκηνή ως ο νέος πια πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, παίρνοντας μέρος σε σύνοδο της Ενωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN που πραγματοποιήθηκε στο Λάος.

(AP Photo/Sakchai Lalit)

Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύνοδος πραγματοποιήθηκε με τη σύνθεση ASEAN Plus Three, φέρνοντας δηλαδή στο ίδιο τραπέζι, πέρα από τις δέκα χώρες της ένωσης ASEAN, και άλλες τρεις χώρες (plus three): την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε άδικους ισχυρισμούς για θαλάσσια δικαιώματα ή θαλάσσιες δραστηριότητες που δεν βασίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», φέρεται να είπε από την πλευρά του ο Ισίμπα, υπογραμμίζοντας τις «σοβαρές ανησυχίες» που έχει το Τόκιο για τη «συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας».

Ο νέος Ιάπωνας πρωθυπουργός έθιξε επίσης το θέμα της Ταϊβάν, λέγοντας ότι η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι «σημαντική για την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα».

Οπως και ο προκάτοχός του στην πρωθυπουργία Φούμιο Κισίντα, έτσι και ο Ισίμπα θέτει την επέκταση του δικτύου των διεθνών συνεργασιών της Ιαπωνίας ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής του πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει έτσι αυτό που το Τόκιο αξιολογεί ως ένα όλο και πιο ασταθές περιβάλλον ασφάλειας. Σύμφωνα μάλιστα με όσα είχε δηλώσει πρόσφατα ο ίδιος ο Ισίμπα, το εν λόγω περιβάλλον είναι πια περισσότερο περίπλοκο σε σύγκριση με κάθε άλλη στιγμή μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας ήταν, άλλωστε, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου της ομάδας ASEAN Plus Three στο Λάος.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνόδου, ο Ισίμπα είχε μάλιστα την ευκαιρία να συναντηθεί για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Κιάνγκ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γέολ.

Με πληροφορίες από Japan Times