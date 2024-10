The Atlantic: Γιατί «ψηφίζει» την Κάμαλα Χάρις

Με ένα βαρύ «κατηγορώ» κατά του Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύει την ανακοίνωση της υποστήριξής του στην Κάμαλα Χάρις, το εμβληματικό περιοδικό «The Atlantic».

Οπως ενημερώνει, είναι μόλις η 5η φορά στα 167 χρόνια της ιστορίας του, που επιλέγει να γνωστοποιήσει την επιλογή του. Η πρώτη αφορούσε τον Αβραάμ Λίνκολν, το 1860. Η δεύτερη τον Λίντον Τζόνσον κάτι παραπάνω από 100 χρόνια μετά.

Η 3η, η 4η και πλέον η 5η φορά αφορούν στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το περιοδικό εξηγεί ότι επιλέγει να στηρίξει τους αντιπάλους του, θεωρώντας τον ίδιο ακατάλληλο για πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το άρθρο του «The Atlantic» αναλύει τη σημασία των επερχόμενων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ παρουσιάζεται ως μια σταθερά επικίνδυνη και αμετάβλητη πολιτική φιγούρα, η οποία συνεχίζει να διχάζει την αμερικανική κοινωνία και να απειλεί τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως φάνηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η υποστήριξη του περιοδικού για την Κάμαλα Χάρις βασίζεται κυρίως στην πίστη της στη δημοκρατία, το νόμο και την ισότητα. «Αν και για κάποιους οι πολιτικές της μπορεί να φαίνονται κεντρώες ή υπερβολικά φιλελεύθερες, η εκλογή της είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση του Τραμπ και την αποκατάσταση της πολιτικής ισορροπίας στην Αμερική», τονίζει.

Οι συντάκτες υπογραμμίζουν ότι μόνο η ήττα του Τραμπ θα επιτρέψει στους Ρεπουμπλικάνους να επανέλθουν σε πιο υγιείς πολιτικές και η αμερικανική πολιτική να προχωρήσει σε μια νέα φάση.

