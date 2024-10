Μίλτον, η επόμενη ημέρα: Νεκροί, χάος και ισοπέδωση

Η επόμενη ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον» από τη Φλόριντα, της δεύτερης φονικής θεομηνίας που πλήττει την περιοχή σε διάστημα λίγων εβδομάδων, βρίσκει την Αμερική μουδιασμένη.

Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα, που με φονικούς ανεμοστρόβιλους, κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Φλόριντα, προτού κινηθεί ανατολικά εκτός ηπειρωτικής Αμερικής και προς τον ωκεανό, χθες Πέμπτη.

Οι κάτοικοι πολλών περιοχών επέστρεψαν στις εστίες τους βρίσκοντας καταστροφή και θάνατο: Ξεριζωμένα δέντρα, σκάφη παρασυρμένα στη στεριά, σπίτια διαλυμένα και πλημμυρισμένα, αυτοκίνητα βαλτωμένα στη λάσπη, βιος ισοπεδωμένο.

«Ευτυχώς, δεν ζήσαμε το χειρότερο προβλεπόμενο σενάριο» είπε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις, σε ενημέρωσή του χθες.

Παρ’ όλα αυτά, τώρα ξεκινά ο γολγοθάς χιλιάδων κατοίκων εν μέσω του άθλου αποκατάστασης των ζημιών και του καθαρισμού ολόκληρων πόλεων –που δεν είχαν προλάβει να ορθοποδίσουν από τον τυφώνα «Ελίν» του Σεπτεμβρίου– από τόνους συντριμμιών και φερτών υλικών.

WATCH | Drone footage shows the massive destruction Hurricane Milton left behind after making landfall in parts of Florida. Several houses & buildings were left damaged as the hurricane plowed into the Atlantic Ocean#Hurricane #Milton #Helene #destruction #cnbctv18digital pic.twitter.com/4gupmUNuVc

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 11, 2024