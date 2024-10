Ομπάμα προς άνδρες ψηφοφόρους: Αφήστε τις δικαιολογίες και ψηφίστε Κάμαλα Χάρις

Ο Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, προέτρεψε ιδίως τους άνδρες να στηρίξουν την αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις.

Ο ίδιος, απευθυνόμενος ειδικώς στους μαύρους ψηφοφόρους των αμφίρροπων πολιτειών, επέκρινε την απροθυμία τους να ψηφίσουν τη Χάρι – όπως καταδεικνύει δημοσκόπηση της NAACP τον Σεπτέμβριο, που εμφανίζει πάνω από το 25% των μαύρων ανδρών κάτω των 50 ετών να ψηφίζουν Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουμε δει ακόμη την ίδια ενέργεια και συμμετοχή σε όλες τις γειτονιές και τις κοινότητές μας, όπως όταν ήμουν εγώ υποψήφιος. Τώρα, θέλω επίσης να πω ότι αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο μεταξύ των μαύρων αδερφών μας», σχολίασε στην παρέμβασή του ο Ομπάμα.

«Βρίσκεται κάθε είδους προφάσεις και δικαιολογίες. Κι έχω πρόβλημα με αυτό. Εν μέρει με κάνει να σκέφτομαι ότι, απλά δεν νιώθετε καλά με την ιδέα μιας γυναίκας προέδρου και βρίσκετε άλλες εναλλακτικές λύσεις και λόγους γι’ αυτό» τόνισε.

Hello, Pittsburgh! Tune in as I take the stage to talk about the importance of electing @KamalaHarris and @Tim_Walz. https://t.co/O0J1KZFWAw

— Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2024