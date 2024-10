Το βόρειο σέλας στον… Νότο

Τα μωβ, κόκκινα, πράσινα χρώματα του βόρειου Σέλαος φώτισαν τους ουρανούς των πιο απρόσμενων σημείων του πλανήτη, το βράδυ της Πέμπτης.

Το σέλας, παρότι είναι ορατό μόνο κοντά στους πόλους του πλανήτη, παρατηρήθηκε σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες έως τμήματα της Αυστραλίας, λόγω μιας ασυνήθιστα ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας, η οποία αξιολογήθηκε ως «σοβαρή», στην κατηγορία 4 της πενταβάθμιας κλίμακας, από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΟΑ).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες δε, το σέλας έφτασε ασυνήθιστα νότια, σε Αλαμπάμα, Μισισιπή και Τέξας, ενώ στην Ευρώπη έγινε ορατό ακόμη και σε τμήματα της νότιας Γαλλίας.

Το φαντασμαγορικό φαινόμενο θαύμασαν και η Ελλάδα, από το όρος Πάικο έως την Πεντέλη και την Κρήτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη εξαιρετικά ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που πλήττει τη Γη φέτος, μετά από αυτήν της 10ης και 11ης Μαΐου, η οποία ήταν κατηγορίας 5. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ουράνιο φαινόμενο του Μαΐου ήταν το πιο εντυπωσιακό των τελευταίων δεκαετιών – και σύμφωνα με κάποιους, αιώνων. Τότε, το βόρειο και το νότιο σέλας, ή aurora borealis και australis, αντιστοίχως, είχαν παρατηρηθεί σε Αυστραλία, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, νότια Αφρική και κεντρική Ευρώπη.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα της Πέμπτης προκλήθηκε από μια έκρηξη ηλιακών σωματιδίων και ενέργειας στον ήλιο, που ονομάζεται εκτίναξη στεμματικής μάζας (coronal mass ejection ή CME), η οποία διατάραξε προσωρινά τον προστατευτικό μαγνητικό μανδύα της Γης. Η ταχέως κινούμενη εκτίναξη έπληξε τη Γη με ταχύτητα σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων την ώρα.

The Northern Lights put on a spectacular show across the UK last night ⬇️ pic.twitter.com/Knfs53oBSN

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 11, 2024