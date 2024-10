Νόμπελ Ειρήνης: Στην ιαπωνική οργάνωση «Nihon Hidankyo», επιζώντων της ατομικής βόμβας

Η ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα των επιζώντων από τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Nihon Hidankyo τιμάται με το Βραβείο Ειρήνης για τις προσπάθειές της να επιτευχθεί ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα και γιατί κατέδειξε μέσω της μαρτυρίας αυτοπτών μαρτύρων πως τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Η Nihon Hidankyo εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 επιζώντες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, γνωστούς ως hibakusha.

Οι αυτόπτες μάρτυρες των δύο μοναδικών πυρηνικών βομβών που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά.

