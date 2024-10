Ζελένσκι: Η επιστροφή των αιχμαλώτων στο επίκεντρο της συνομιλίας με τον πάπα Φραγκίσκο

Σε ανάρτησή του στο “Χ”, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντησή του με τον πάπα Φραγκίσκο, στο Βατικανό.

«Το να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους οι συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε αιχμαλωσία, ήταν το κεντρικό θέμα της συνάντησής μου με τον πάπα Φραγκίσκο. Βασιζόμαστε στη βοήθεια της Αγίας Εδρας για να φέρουμε πίσω τους Ουκρανούς που αιχμαλωτίσθηκαν από τη Ρωσία», έγραψε ο Ζελένσκι.

For all of us in Ukraine, the issue of captured and deported people remains incredibly painful. These are adults and children, many civilians who are now held in prisons and camps in Russia.

Yesterday, it was reported that Ukrainian journalist Viktoria Roshchyna died in Russian… pic.twitter.com/9AECwB6ncY

