Βούτσιτς σε Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στα Βαλκάνια»

Επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι πραγματοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συνάντηση με τον Σέρβο πρόεδρο, Αλεξάντερ Βούτσιτς.

Ο Βούτσιτς χαρακτήρισε την Τουρκία «τη μεγαλύτερη δύναμη στα Βαλκάνια», τονίζοντας ότι η Σερβία αναμένει τη συνέχιση της τουρκικής υποστήριξης για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Μάλιστα, εξήρε τον ίδιο τον Ερντογάν ως ένα πρόσωπο που «κατανοεί πολύ καλά τα προβλήματα στα Βαλκάνια και λέει πάντα ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυσή τους».

Ο Σέρβος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ορισμένα μέρη της χώρας του επιβιώνουν χάρη στις τουρκικές επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό δήλωσε ότι η Σερβία εκτιμά τις φιλικές σχέσεις της με την Τουρκία. «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

President @RTErdogan, who is in Belgrade for an official visit, was welcomed with an official ceremony by President Aleksandar Vucic of Serbia. pic.twitter.com/h3CL7xjk6e

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 11, 2024