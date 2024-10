ΥΠΕΞ: Ανησυχία της Ελλάδας για τη στοχοποίηση δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Την ανησυχία της Ελλάδας για τη «στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο» εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για τη στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στον Λίβανο και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υπό το πρίσμα της περιφερειακής κλιμάκωσης», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου και καταλήγει:

«Ως ένα μέλος που συνεισφέρει στην UNIFIL, η Ελλάδα τονίζει ότι η ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλιστεί».

Η εν λόγω ανακοίνωση έρχεται εν μέσω καταγγελιών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο για «σκόπιμη στοχοποίηση δυνάμεων του ΟΗΕ από τον ισραηλινό στρατό» με αποτέλεσμα να τραυματιστούν χθες δύο κυανόκρανοι. Η UNIFIL ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά ενός παρατηρητηρίου του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα σύνορα του Ισραήλ.

#Greece is deeply concerned about the targeting of the United Nations Interim Force in #Lebanon @UNIFIL_ &underscores its crucial role in light of the regional escalation.

Αs a #UNIFIL contributor,Greece stresses that the safety&security of #UN personnel&property must be ensured pic.twitter.com/XrBZRzWZMZ

