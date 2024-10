Η Κάμαλα Χάρις στο εξώφυλλο της Vogue

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Κάμαλα Χάρις ποζάρει στο εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους της Vogue, όπως παρουσιάστηκε σήμερα, με το περιοδικό να βλέπει στο πρόσωπό της «την υποψήφια της εποχής μας».

Η φωτογράφος των διασημοτήτων Αννι Λίμποβιτς τράβηξε τη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο: η πρώην γενική εισαγγελέας ηλικίας 59 ετών ποζάρει καθιστή, χαμογελώντας αχνά και φορώντας ένα κοστούμι σε σοκολατί χρώμα, το οποίο συνδυάζει με ασορτί μπλούζα.

Η αρχισυντάκτρια του διάσημου περιοδικού μόδας, η άκρως επιδραστική Αννα Γουίντουρ, δεν κρύβει τη στήριξή της στην αντιπρόεδρο.

Only rarely are individuals summoned for acts of national rescue, but in July, Vice President @KamalaHarris received one of those calls. With President Joe Biden's decision to end his reelection campaign, the world looked to Harris with hopes and doubts.

