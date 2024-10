Λίβανος: Η Ε.Ε. καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις κατά των κυανοκράνων του ΟΗΕ

Στο πλευρό του ΟΗΕ και του Αντόνιο Γκουτέρες τάχθηκε η Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία καταδίκασε τις επιθέσεις των ισραηλινών στρατευμάτων κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Τελ Αβίβ ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες είναι υπεύθυνος για την παρεμπόδιση του ισραηλινού στρατού.

Στη ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο συνεισφέρουν με στρατεύματα και υλικοτεχνική υποδομή 16 χώρες-μέλη της Ε.Ε. και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ενωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, επισήμανε ότι «το έργο τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι εντελώς απαράδεκτο να επιτίθεται κανείς στα στρατεύματα των Ηνωμένων Εθνών», ενώ καταδίκασε τις κατηγορίες εις βάρος του Αντόνιο Γκουτέρες περί αντισημιτισμού.

We firmly reject the unjustified attacks against the UNSG @AntonioGuterres. The repeated accusations of antisemitism against him are slanderous.

It is worth recalling to everybody that it is the UN Security Council that decides on UN peacekeeping missions, not the UNSG.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 14, 2024