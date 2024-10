Ιράκ: Οι ΗΠΑ «φεύγουν», το ΝΑΤΟ «έρχεται»

Ιράκ και ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία, στις 25 Σεπτεμβρίου, για τη σταδιακή ολοκλήρωση της αποστολής Combined Joint Task Force (CJTF) που είχε αναπτυχθεί στη χώρα μετά το 2014, υπό την ηγεσία των Αμερικανών, με στόχο την καταπολέμηση των τζιχαντιστών του ISIS.

Το επερχόμενο τέλος της εν λόγω αποστολής έρχεται, ωστόσο, να υπογραμμίσει παράλληλα και την αυξανόμενη σημασία μιας άλλης αποστολής η οποία πρόκειται να συνεχιστεί, όπως είναι εν προκειμένω εκείνη του ΝΑΤΟ στο Ιράκ (NATO Mission Iraq-NMI).

Σε αντίθεση με τη CJTF που ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της, η NMI είναι μια μη μαχητική αποστολή (noncombat mission) που διαμορφώθηκε το 2018, έπειτα από αίτημα της Βαγδάτης. Η NMI απαρτίζεται επί του παρόντος από αρκετές εκατοντάδες στρατιωτικούς και πολιτικούς συμβούλους καθώς και από προσωπικό υποστήριξης. Τα –συνολικά 32 πια– μέλη του ΝΑΤΟ, συνεπικουρούμενα από την Αυστρία και την Αυστραλία, συνδράμουν την εν λόγω αποστολή με προσωπικό και χρηματοδότηση.

On 4 June, Commander NMI, Lt. Gen. Lucas Schreurs, visited the Helicopter detachment at Al Asad Airbase. He was picked up from Baghdad by two Dutch Chinooks. During his visit, Lt. Gen. Schreurs emphasized the added value of the transport helicopter capacity to the mission. pic.twitter.com/IxOKY1L3VF

