Πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – Εκατομμύρια πολίτες στα καταφύγια

Επίθεση με πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ επιχείρησε το απόγευμα της Δευτέρας η Χεζμπολάχ του Λιβάνου με αποτέλεσμα εκατομμύρια Ισραηλινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του Τελ Αβίβ, να σπεύσουν σε καταφύγια για προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση τουλάχιστον τριών βλημάτων από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ, τα οποία ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την επίθεση.

🚨Millions of Israelis are running to bomb shelters as sirens sound across Israel🚨 pic.twitter.com/xlddwUbbTk

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2024