Εσμαΐλ Καανί: Ο «αγνοούμενος» επικεφαλής της ιρανικής Δύναμης Κουντς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά πλάνα

Ο «αγνοούμενος» Εσμαΐλ Καανί, ανώτατος διοικητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς, εμφανίστηκε σε πλάνα στην κρατική τηλεόραση του Ιράν να παρίσταται σε τελετή για ανώτερο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.

This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy

