Eurostat: Αντιμέτωποι με κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 21,4% των Ευρωπαίων

Ενας στους πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν αντιμέτωπος το 2023 με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Οπου ως φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός περιγράφονται τρεις σοβαροί κίνδυνοι: φτώχεια, σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Οπως αναφέρεται, 94,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ε.Ε. ή 21,4% του πληθυσμού βρίσκονταν σε αυτήν τη δυσχερή θέση, αν και το ποσοστό ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 2022: 95,3 εκατομμύρια, ή 22% του πληθυσμού.

In 2023, 21.4% of the EU population were at risk of poverty or social exclusion. 🏠💰

Learn more about living conditions across EU regions ➡️ https://t.co/Q3INJPRVWt#EurostatRYB pic.twitter.com/8LFdEbGkPz

