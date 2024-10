Ισχυρός σεισμός στην ανατολική Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο.

Ειδικότερα, ο σεισμός είχε επίκεντρο 43 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μαλάτεια και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στους γειτονικούς νομούς και κυρίως στο Έλαζιγ και το Ντιγιαρμπακίρ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τρεις καταρρεύσεις κτηρίων στις επαρχίες Έλαζιγ, Μαλάτεια και Σανλίουρφα.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων κάνουν επιτόπιες έρευνες στην περιοχή μετά το σεισμό. «Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km SW of #Doğanyol (#Turkey) 2 min ago (local time 10:46:32)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2024