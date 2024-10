Λίβανος: Νέα «σκόπιμη» ισραηλινή επίθεση σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ

Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) καταγγέλλει νέα «σκόπιμη» ισραηλινή επίθεση σε εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην περιοχή Κφαρ Κέλα του νοτίου Λιβάνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ κατά παρατηρητηρίου της UNIFIL. Από το ισραηλινό πλήγμα υπέστη ζημιές το παρατηρητήριο ενώ καταστράφηκαν και δύο κάμερες.

«Για άλλη μια φορά βλέπουμε άμεσο και προφανώς σκόπιμο πλήγμα εναντίον θέσης της UNIFIL. Υπενθυμίζουμε στον ισραηλινό στρατό και σε όλους τους παράγοντες τις υποχρεώσεις τους στο να διασφαλίζουν την ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ και να σέβονται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ ανά πάσα στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της UNIFIL.

UNIFIL statement:

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 16, 2024