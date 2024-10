ΠΟΥ: Προειδοποιεί για «πολύ υψηλό» κίνδυνο επιδημίας χολέρας στον Λίβανο

Ο κίνδυνος εξάπλωσης χολέρας στον Λίβανο είναι «πολύ υψηλός», προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), μετά τον εντοπισμό κρούσματος της οξείας και δυνητικά θανατηφόρου διαρροϊκής λοίμωξης. Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει τον κίνδυνο εξάπλωσης της χολέρας μεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που εκτοπίστηκαν από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ και εξαπέλυσε χερσαία επίθεση με σκοπό να απωθήσει την ομάδα από τα βόρεια σύνορά της με τον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο, Αμπνινασίρ Αμπουμπακάρ, επισήμανε ότι «εάν το ξέσπασμα της χολέρας… εξαπλωθεί στους νέους εκτοπισμένους, η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί πολύ γρήγορα». Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε κρούσμα χολέρας σε Λιβανέζο υπήκοο που πήγε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα με υδαρή διάρροια και αφυδάτωση. Ο ασθενής, από την πόλη Αμουνιγέ στον βόρειο Λίβανο, δεν είχε ιστορικό ταξιδιού, ανέφερε το υπουργείο.

Στον Λίβανο σημειώθηκε το πρώτο ξέσπασμα χολέρας εδώ και 30 χρόνια μεταξύ 2022 και 2023, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο ΠΟΥ προέτρεψε επίσης το Ισραήλ να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η εκστρατεία εμβολιασμού των παιδιών της Γάζας κατά της πολιομυελίτιδας. Παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ορισμένες περιοχές του παλαιστινιακού εδάφους, ο δεύτερος γύρος εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, με στόχο να προσεγγίσει περισσότερα από 590.000 παιδιά κάτω των 10 ετών, ξεκίνησε τη Δευτέρα.

The total number of children who received a second dose of #polio vaccine in central #Gaza after two days of vaccination is 156,943. The vaccination continues today.

At the same time, 128,121 children received vitamin A supplements.

We call for the humanitarian pauses to… pic.twitter.com/TCWqYF13vn

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 16, 2024