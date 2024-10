Κάμαλα Χάρις: «Δεν θα είμαι μια συνέχεια του Μπάιντεν» – Τα κύρια σημεία της συνέντευξης στο Fox News

Η Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε χθες, Τετάρτη, ότι η προεδρία της δεν θα είναι «μια συνέχεια» της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, στη διάρκεια της συνέντευξης σε τεταμένη ατμόσφαιρα που έδωσε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμούν οι συντηρητικοί Αμερικανοί.

«Οπως κάθε νέος ηγέτης που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, θα φέρω στο αξίωμα τα βιώματά μου, τις επαγγελματικές εμπειρίες μου και νέες ιδέες», δήλωσε η Δημοκρατική υποψήφια, 20 ημέρες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Η αντιπρόεδρος, η οποία αντικατέστησε στα μέσα Ιουλίου τον Τζο Μπάιντεν στη μονομαχία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια λεπτή άσκηση ισορροπίας – καθώς είναι υποχρεωμένη να βάλει το δικό της στίγμα στην εκστρατεία της για την προεδρία, χωρίς ωστόσο να αρνηθεί τη θητεία του ογδοντάχρονου προέδρου.

«Αντιπροσωπεύω μια νέα γενιά ηγετών», υπογράμμισε στη διάρκεια της συνομιλίας αυτής η 59χρονη υποψήφια.

Απαντώντας επί περίπου 30 λεπτά στον έμπειρο παρουσιαστή του Fox News, Μπρετ Μπέιερ, η Κάμαλα Χάρις πιέστηκε κατά διαστήματα, ιδιαίτερα στο ζήτημα της μετανάστευσης, που της ζητήθηκε να πει αν είχε παρατηρήσει κάποια μείωση των γνωστικών ικανοτήτων του Τζο Μπάιντεν.

Kamala Harris: May I please finish may I finish responding please?

Baier: You had the white house, the house and the senate.

Kamala Harris: I am in the middle of responding to the point you are raising. pic.twitter.com/9bsnubFDH4

