«Η Γερμανία ζητεί εγγυήσεις από την Τουρκία για τα Eurofighter»

Διαβεβαιώσεις από την Τουρκία ζητεί η Γερμανία για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Αγκυρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Middle East Eye.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η Γερμανία θα κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της πώλησης μόνο εάν η Τουρκία δώσει γραπτές εγγυήσεις ότι τα αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν για παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο, μια προϋπόθεση που, όπως σημειώνεται, η Αγκυρα θεωρεί «απαράδεκτη».

NEW: Germany seeks Turkish assurances over Eurofighter and tank sales

• Berlin told Ankara that naval weapons would be supplied, but the request for Eurofighters and tank parts would require guarantees on how Turkey uses themhttps://t.co/guUmrqYbVK

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 16, 2024