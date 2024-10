Τουρκία: Διπλή σεισμική δόνηση στη Σεβάστεια

Δύο σεισμικές δονήσεις στη Σεβάστεια της κεντροανατολικής Τουρκίας με διαφορά δέκα λεπτών προκάλεσαν ανησυχία, μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χτες, Τετάρτη, στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια.

Η πρώτη δόνηση ισχύος 4,7 βαθμών κατεγράφη στις 11:29 με επίκεντρο το κέντρο της πόλης της Σεβάστειας και εστιακό βάθος τα 10,57 χλμ., σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.6 occurred 21 km S of #Hafik (#Turkey) 8 min ago (local time 11:29:57). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/UgDRuPrr2Q

🖥https://t.co/PDNAq1JQlW pic.twitter.com/1WZ0TMFCXT

— EMSC (@LastQuake) October 17, 2024