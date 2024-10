Γιαχία Σινουάρ: Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Νεκρός είναι ο αρχηγός της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ του Ισραήλ (KAN και N12 News) επικαλούμενα αξιωματούχους.

Το Reuters ανέφερε ότι τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι πολύ πιθανό να είναι νεκρός, δήλωσαν την Πέμπτη δύο αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός διενεργεί εξέταση DNA στο σώμα ενός μαχητή για να επιβεβαιώσει αν πρόκειται για τον επικεφαλής της Χαμάς.

Το σαουδαραβικό δίκτυο Al–alarabiya μετέδωσε ότι η πρώτη εξέταση DNA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι νεκρός.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ότι «κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα, εξουδετερώθηκαν 3 τρομοκράτες. Οι IDF και η ISA ελέγχουν την πιθανότητα ένας από τους τρομοκράτες να ήταν ο Γιαχία Σινουάρ. Σε αυτό το στάδιο, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Στο κτίριο όπου εξουδετερώθηκαν οι τρομοκράτες, δεν υπήρχαν σημάδια παρουσίας ομήρων στην περιοχή. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν με την απαιτούμενη προσοχή».

Η Χαμάς, από την πλευρά της, δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Το Al-Majd, ιστότοπος που συνδέεται με τη Χαμάς και δημοσιεύει πληροφορίες για θέματα ασφαλείας, κάλεσε τους Παλαιστίνιους να περιμένουν ενημέρωση από την ίδια την οργάνωση και όχι από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία «στοχεύουν να κάμψουν το πνεύμα τους».

Εάν επιβεβαιωθεί, ο θάνατος του Σινουάρ θα αποτελέσει σημαντική επιτυχία για τον ισραηλινό στρατό και τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης στην Ράφα στα νότια της Γάζας, κατά τη διάρκεια της οποίας τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν τρεις μαχητές και πήραν τις σορούς τους.

Τα οπτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό ένας από τους άνδρες να ήταν ο Σινουάρ και ότι διεξάγονται εξετάσεις DNA.

Το Ισραήλ έχει δείγματα DNA του ηγέτη της Χαμάς από την περίοδο που βρισκόταν σε ισραηλινή φυλακή.

Ο Ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής, Ορι Γκόλντμπεργκ, δήλωσε στο Αl Jazeera ότι εάν έχει σκοτωθεί ο Σινουάρ, είναι ένα «σημαντικό γεγονός» για το Ισραήλ, οπότε ο στρατός δεν θα ήθελε να το ανακοινώσει επίσημα μέχρι να είναι «105% σίγουρος».

«Αν το Ισραήλ κατάφερε να σκοτώσει τον Σινουάρ, αυτό μπορεί να είναι το μόνο γεγονός επί του εδάφους που θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει το Ισραήλ να σταματήσει να αποδεκατίζει τη Γάζα. Αυτό είναι το συμβολικό επίτευγμα που αναζητούσε το Ισραήλ, που τελικά μάχεται στη Γάζα χωρίς κανένα σαφές σχέδιο», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανάρτησε μήνυμα με ένα βιβλικό απόσπασμα.

«Θα καταδιώξετε τους εχθρούς σας και θα πέσουν μπροστά σας από το σπαθί». – Λευιτικόν 26.

Οι εχθροί μας δεν μπορούν να κρυφτούν. Θα τους καταδιώξουμε και θα τους εξοντώσουμε».

