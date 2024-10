Γιαχία Σινουάρ: Νεκρός ο «αρχιτέκτονας» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου

Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι νεκρός, ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραελ Κατζ.

«Ο δολοφόνος Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη σφαγή και τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκε σήμερα από στρατιώτες του IDF», ανέφερε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, που συνιστά την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της Χαμάς.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο στρατιωτικό και ηθικό επίτευγμα για το Ισραήλ και μια νίκη για ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο ενάντια στον άξονα του κακού του ριζοσπαστικού Ισλάμ με επικεφαλής το Ιράν», πρόσθεσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Αμέσως μετά, κι ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι ο Σινουάρ ήταν νεκρός. Το μήνυμα περιορίστηκε σε τρεις λέξεις: Εξαλείφθηκε: Γιαχία Σινουάρ.

Με τη σειρά του, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τον θάνατο του Σινουάρ, λέγοντας ότι «το κακό δέχθηκε ένα πλήγμα, αλλά το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί».

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιστρέψουν οι όμηροί μας», πρόσθεσε κι απευθυνόμενος προς τους πολίτες της Γάζας τόνισε: Ο Σινουάρ κατέστρεψε της ζωές σας. Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα. Είναι μια ευκαιρία για τον λαό της Γάζας να απελευθερωθεί από την τυραννία της».

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα», είπε και συμπλήρωσε ότι «στη Γάζα, τη Βηρυτό και τη Μέση Ανατολή, το φως υπερισχύει του σκότους».

Τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η επιχείρηση ήταν μια επιδρομή ρουτίνας που έπιασε τυχαία τον Σινουάρ.

Ο στρατός δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι Ισραηλινοί όμηροι ήταν παρόντες στο κτίριο.

Το μεσημέρι της Πέμπτη, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ ενημερώθηκαν ότι ο ηγέτης της Χαμάς είναι πολύ πιθανό να είναι νεκρός.

Νωρίτερα το απόγευμα, πηγές της Χαμάς άφηναν να εννοηθεί ότι ο ηγέτης της οργάνωσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να προχωρούν σε κάποιου είδους επιβεβαίωση.

Αφού έγιναν οι σχετικές εξετάσεις, το Ισραήλ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση.

Ο θάνατός του Σινουάρ αποτελεί σημαντική ώθηση για τον Ισραηλινό στρατό και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από μια σειρά δολοφονιών επιφανών ηγετών υψηλού προφίλ των εχθρών του τους τελευταίους μήνες.

Η ισραηλινή αστυνομία εξέτασε οδοντιατρικά στοιχεία και στοιχεία DNA για να διαπιστώσει αν ο Σινουάρ, ο κορυφαίος στόχος του Ισραήλ, είχε σκοτωθεί.

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο στρατός του Ισραήλ τόνισε ότι «κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα, εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες. Οι IDF και η ISA ελέγχουν την πιθανότητα ένας από τους τρομοκράτες να ήταν ο Γιαχία Σινουάρ. Σε αυτό το στάδιο, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Στο κτίριο όπου εξουδετερώθηκαν οι τρομοκράτες, δεν υπήρχαν σημάδια παρουσίας ομήρων στην περιοχή. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν με την απαιτούμενη προσοχή».

Ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλούνται απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των οπλιτών με τους διοικητές τους, μετέδωσαν ότι το κτίριο στο οποίο εντοπίστηκε ο Σινουάρ ήταν περικυκλωμένο από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ drone που πέταξε πάνω από την περιοχή έστειλε στίγμα πως πιθανόν εκεί βρισκόταν ο Σινουάρ.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα στρατιωτικών που στο παρελθόν είχε ανακρίνει τον ηγέτη της Χαμάς. Αφού εντόπισαν τη σορό, προχώρησαν σε τεστ -με δείγμα από το σώμα και τα δόντια- και το συνέκριναν με το DNA που είχαν στη διάθεση τους απ’ όταν ο Σινουάρ βρισκόταν φυλακισμένος στο Ισραήλ.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες, που δείχνουν τον νεκρό ηγέτη της Χαμάς να κείτεται κάτω από τα χαλάσματα ενός κτιρίου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ανάρτησε μήνυμα με ένα βιβλικό απόσπασμα.

«Θα καταδιώξετε τους εχθρούς σας και θα πέσουν μπροστά σας από το σπαθί». – Λευιτικόν 26.

Οι εχθροί μας δεν μπορούν να κρυφτούν. Θα τους καταδιώξουμε και θα τους εξοντώσουμε».

