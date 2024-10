Μέση Ανατολή: Ο θάνατος του Σινουάρ αναζωπυρώνει τις εκκλήσεις για απελευθέρωση των ομήρων

Μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι ο ηγέτης της Χαμάς, και οργανωτής της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, είναι νεκρός, κορυφώθηκαν οι εκκλήσεις για απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που κρατάει η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε και πως όποιος παραδώσει τα όπλα θα ζήσει, καλώντας τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η Χαμάς εξακολουθεί να έχει στα χέρια της ακόμη 101 ομήρους, από τους οποίους εκτιμάται ότι οι 48 είναι νεκροί. Στο Τελ Αβίβ, στο νέο του θανάτου του Γιαχία Σινουάρ, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση, με τους Ισραηλινούς να ζητούν κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Το Φόρουμ των οικογενειών, η κύρια ένωση των συγγενών των ομήρων στο Ισραήλ που καλούσε σε συμφωνία εκεχειρίας από την έναρξη σχεδόν του πολέμου, δήλωσε ότι ο θάνατος του αρχηγού της Χαμάς αναμένεται να βοηθήσει στη «διασφάλιση» της επιστροφής των ομήρων.

«Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων δέχεται ευνοϊκά την είδηση της εξόντωσης του Γιαχία Σινουάρ και ζητεί να αξιοποιηθεί αμέσως αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη για να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

I commend the Israel Defense Forces, the Shin Bet, and the security services for eliminating the arch-terrorist Yahya Sinwar. Sinwar, the mastermind behind the deadly October 7th attack, has for years been responsible for heinous acts of terrorism against Israeli civilians,…

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έκανε έκκληση για την επιστροφή των ομήρων, μέσω του Χ, λέγοντας ότι «τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δράσουμε με όλα τα δυνατά μέσα για να φέρουμε πίσω τους 101 ομήρους που κρατούνται ακόμη, σε φρικτές συνθήκες, από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα». Και σημείωσε ότι ο Σινουάρ ήταν «υπεύθυνος για αποκρουστικές τρομοκρατικές ενέργειες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε απόψε ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι μια «ευκαιρία» για την πολιτική διευθέτηση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς την ισλαμιστική οργάνωση στην εξουσία, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν είναι πλέον σε θέση να διαπράξει άλλη μια 7η Οκτωβρίου, υπογράμμισε.

This is a good day for Israel, for the United States, and for the world.

«Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει πλέον. Αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος που προανήγγειλε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και με άλλα ηγετικά στελέχη του Ισραήλ για να τους συγχαρεί αλλά και για να συζητήσουν πώς θα επιστρέψουν οι όμηροι στις οικογένειές τους και πώς θα τερματιστεί «μια και καλή» αυτός ο πόλεμος «που έχει προκαλέσει τόση καταστροφή σε αθώους ανθρώπους».

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια για τον Λευκό Οίκο, Κάμαλα Χάρις, είπε ότι η εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ ήταν ένα «βήμα προόδου» για την εξάλειψη της απειλής που συνιστά η Χαμάς για το Ισραήλ.

“Justice has been served. … [Sinwar] had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief.”

— VP Kamala Harris after Israel confirms the death of Hamas leader Yahya Sinwar pic.twitter.com/DRd6JzLM6A

— The Recount (@therecount) October 17, 2024