Γαλλία: Ζημιές και διακοπές ρεύματος λόγω των πλημμυρών στα νοτιοανατολικά – «Γιγάντια ποσότητα» νερού

Μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν σήμερα σοβαρές ζημιές και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της ορεινής περιοχής της νοτιοανατολικής Γαλλίας έπειτα από ημέρες σφοδρής βροχόπτωσης, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα.

October 17#France🇫🇷 #HeavyRain🌊

🔴In 6 French departments the red level of #weather danger was declared due to #flooding. Some regions received 500-600mm/48h

🚨The movement of regional trains between Lyon and Saint-Etienne was stopped due to washed out railroad tracks#Loire👇 pic.twitter.com/Yhqg6KryQs

— Irene (@irene_makarenko) October 17, 2024