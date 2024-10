Χαμάς: Καμία επιστροφή ομήρων, αν δεν αποσυρθεί το Ισραήλ

Ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς όσο ζούσε ο Γιαχία Σινουάρ, και βασικός διαπραγματευτής της παλαιστινιακής οργάνωσης, διεμήνυσε σήμερα ότι ο θάνατός του Σινουάρ θα ενισχύσει την οργάνωση και «θα μετατραπεί σε κατάρα για τους κατακτητές».

Ο Αλ Χάγια, δήλωσε πως ο Σινουάρ «πέθανε στη μάχη» και τόνισε πως η οργάνωση «συνεχίζει την πορεία μέχρι την επίτευξη των στόχων του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Αλ-Χάγια και πρόσθεσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι δεν θα επιστρέψουν μέχρι να σταματήσει η επίθεση στη Γάζα και αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις.

LIVE: Hamas briefs the media a day after Israel announced killing of its politburo chief Yahya Sinwar https://t.co/y2sOtsRCBh

— Anadolu English (@anadoluagency) October 18, 2024