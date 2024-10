Reuters: Πώς η Μοσάντ παγίδευσε τους βομβητές της Χεζμπολάχ

Τον τρόπο με τον οποίο οι παγιδευμένες συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ έφτασαν στα μέλη της οργάνωσης χωρίς να έχει διαπιστωθεί κανένα απολύτως πρόβλημα περιγράφει το Reuters με φόντο τις εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Λίβανο. Στο λεπτομερές δημοσίευμα του αμερικανικού πρακτορείου αναδεικνύεται επίσης ο κεντρικός ρόλος της ισραηλινής Μοσάντ πίσω από την εν λόγω επιχείρηση.

Οι πράκτορες που κατασκεύασαν τους βομβητές σχεδίασαν μια μπαταρία που έκρυβε ένα μικρό αλλά ισχυρό φορτίο πλαστικής εκρηκτικής ύλης και έναν πυροκροτητή που ήταν αόρατος στις ακτίνες Χ, σύμφωνα με λιβανέζικη πηγή ασφαλείας αλλά και εικόνες αποσυναρμολογημένων μπαταριών των παγιδευμένων συσκευών.

Για να μπορέσουν τα παγιδευμένα προϊόντα να ενταχθούν στην αλυσίδα εφοδιασμού της οργάνωσης, δημιουργήθηκαν ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα, σελίδες και αναρτήσεις με σκοπό να ξεγελαστεί η Χεζμπολάχ και να τα προμηθευτεί, όπως προκύπτει από την επισκόπηση διαδικτυακών αρχείων από το Reuters.

Οσον αφορά την παγίδευση, ένα λεπτό, τετράγωνο φύλλο με έξι γραμμάρια εκρηκτικής ύλης (PETN) συμπιέστηκε μεταξύ δύο ορθογώνιων μπαταριών, σύμφωνα με τη λιβανέζικη πηγή και τις φωτογραφίες. Ο υπόλοιπος χώρος μεταξύ των μπαταριών φέρεται να περιείχε μια λωρίδα εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού που λειτουργούσε ως πυροκροτητής, δήλωσε η πηγή.

Αυτό το «σάντουιτς» εκρηκτικών, εύφλεκτης ύλης και μπαταριών τοποθετήθηκε σε ένα μεταλλικό περίβλημα περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού σπίρτων, όπως έδειξαν οι φωτογραφίες. Η συναρμολόγηση ήταν ασυνήθιστη επειδή δεν βασιζόταν σε έναν τυπικό μικροσκοπικό πυροκροτητή, συνήθως έναν μεταλλικό κύλινδρο, δήλωσαν η πηγή αλλά και δύο ειδικοί σε θέματα βομβών. Και οι τρεις μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Χωρίς επιπλέον μεταλλικά εξαρτήματα (πέραν των υπάρχοντων της συσκευής), το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την πυροδότηση είχε ένα πλεονέκτημα: όπως και τα πλαστικά εκρηκτικά, δεν εντοπίστηκε με ακτίνες Χ.

Μόλις παρέλαβε τους βομβητές τον Φεβρουάριο, η Χεζμπολάχ έψαξε για την παρουσία εκρηκτικών, σύμφωνα με δύο πηγές. Οι συσκευές πέρασαν από σαρωτές ασφαλείας τύπου αεροδρομίων αλλά δεν αναφέρθηκε τίποτα ύποπτο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν ταυτόχρονα στα νότια προάστια της Βηρυτού και σε άλλα προπύργια της Χεζμπολάχ, στις περισσότερες περιπτώσεις αφού οι συσκευές έκαναν έναν ήχο, υποδεικνύοντας τη λήψη εισερχόμενου μηνύματος. Οι συσκευές ήταν πιθανότατα ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας σπινθήρας μέσα στην μπαταρία, αρκετός για να ανάψει το εκρηκτικό υλικό και να προκαλέσει την έκρηξη του φύλλου PETN, είπαν οι δύο ειδικοί σε θέματα βομβών.

