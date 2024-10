«Τίποτα δεν θα μας αποτρέψει»: Η πρώτη δήλωση Νετανιάχου μετά την αποτυχημένη επίθεση στην κατοικία του

«Τίποτα δεν θα μας πτοήσει, το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο» διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την αποτυχημένη επίθεση drone στην κατοικία του.

Περπατώντας σε ένα ηλιόλουστο πάρκο, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο πόλο, ο Νετανιάχου λέει στα εβραϊκά: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξαλείψαμε τον δολοφόνο [ηγέτη της Χαμάς] Γιαχία Σινουάρ, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους».

