Μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ – Ενας νεκρός

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε μια ομοβροντία ρουκετών εναντίον της πόλης Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, αφότου νωρίτερα βομβάρδισε την περιοχή της Χάιφας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 115 βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει ξεκινήσει μια χερσαία επιχείρηση εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Αυτά τα βλήματα εκτοξεύτηκαν κυρίως εναντίον του βόρειου Ισραήλ, όπου οι σειρήνες συναγερμού ηχούσαν όλο το πρωί στην περιοχή.

#BREAKING Israel: A number of rockets launched from Lebanon fell on Haifa, as seen in an industrial area and residential areas of Kiryat Bialik,

north of Haifa

Intelsky pic.twitter.com/opv0IKOoX6

— Jack Straw (@JackStr42679640) October 19, 2024