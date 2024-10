IDF: Βίντεο με τον Σινουάρ και την οικογένειά του σε τούνελ λίγο πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Βίντεο στο οποίο, όπως υποστηρίζουν, εικονίζονται ο Γιαχία Σινουάρ και η οικογένειά του να κυκλοφορούν σε τούνελ λίγες ώρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, δημοσίευσαν οι IDF.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το υλικό ανακτήθηκε από τη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες.

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

🎥DECLASSIFIED FOOTAGE:

Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 19, 2024