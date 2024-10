Αμερικανικές εκλογές: Γενέθλια με Στίβι Γουόντερ σήμερα η Χάρις, υπάλληλος… McDonald ο Ντόναλντ Τραμπ

Η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις γιορτάζει τα 60α γενέθλιά της σήμερα με δύο επισκέψεις σε εκκλησίες στην Τζόρτζια, όπου σχεδιάζει να επιστρατεύσει τους ψηφοφόρους της πρόωρης ψηφοφορίας, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει χρόνο σε ένα κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Η Χάρις και ο Τραμπ, οι οποίοι έρχονται ισόπαλοι στην κούρσα των προεδρικών εκλογών στις πιο αμφίρροπες πολιτείες, έχουν οξύνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες και ταυτόχρονα προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους της πρόωρης κάλπης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως, κι ενώ απομένουν μόλις 16 ημέρες έως την αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου.

Αφότου ένωσε τις δυνάμεις χθες στο Ντιτρόιτ με τη ράπερ Lizzo και στην Ατλάντα με το είδωλο της ποπ Usher, η Χάρις θα έχει σήμερα στο πλευρό της, σαν ένα δώρο γενεθλίων, έναν ακόμη θρύλο του πενταγράμμου, τον Στίβι Γουόντερ, ο οποίος θα εμφανιστεί σε μία από τις εκκλησίες που εκείνη σκοπεύει να επισκεφθεί.

.@lizzo: I’m so proud to be from Detroit. They say if Kamala Harris wins, the whole country will be like Detroit. Proud like Detroit. Resilient like Detroit. The same Detroit that innovated the auto industry and the music industry. Put some respect on Detroit’s name pic.twitter.com/fSWMGCW0uH

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 19, 2024