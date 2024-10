Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Μαδρίτη, έπειτα από κάλεσμα δεξιών κομμάτων, αξιώνοντας την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και ζητώντας τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδήλωση, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης στην περιφέρεια, ενώ οι διοργανωτές κάνουν λόγο για 400.000 διαδηλωτές.

Κρατώντας ισπανικές σημαίες, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Καστίλης, ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεθ, τον οποίο χαρακτήρισαν «προδότη».

❗️🔥🇪🇸 – Thousands of Spaniards protested this Sunday in Madrid, calling for early general elections and the resignation of Socialist President Pedro Sánchez.

The demonstration took place due to concerns about the “serious deterioration of democracy” and recent cases of… pic.twitter.com/j0FnfWvllT

