Εκλογές ΗΠΑ: Στην τελική ευθεία οι υποψήφιοι – Η Χάρις στις εκκλησίες, ο Τραμπ… στα McDonald’s

Με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ να απέχουν μόλις λίγο παραπάνω από δύο εβδομάδες, η υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, η οποία χθες έκλεισε τα 60 της χρόνια, επισκέφθηκε δύο εκκλησίες, ενώ ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Ντόναλντ Τραμπ, επισκέφθηκε έναν διαφορετικό «ναό» για τους Αμερικανούς: τα McDonald’s. Από εκεί, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Χάρις ότι ψεύδεται για το ότι εργαζόταν σε κατάστημα της αλυσίδας ταχυφαγείων στο παρελθόν.

Και οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη για να συγκεντρώσουν ψήφους στις πιο κρίσιμες πολιτείες, με την αντιπρόεδρο Χάρις να απευθύνει κάλεσμα στους νεαρούς ψηφοφόρους της Τζόρτζια και τον τέως πρόεδρο Τραμπ να πραγματοποιεί εκστρατεία στην Πενσιλβάνια.

Vice President Harris takes the stage at New Birth Missionary Baptist Church, where she is encouraging a “souls to the polls” drive to early vote this Sunday. The congregation sang her happy birthday after she arrived at the south DeKalb mega church. #gapol pic.twitter.com/KxrnkpF4gk

— Greg Bluestein (@bluestein) October 20, 2024