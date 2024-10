«Δεν είναι η γη σου, δεν είσαι ο βασιλιάς μου» φώναξε Αυστραλή γερουσιαστής στον Κάρολο (βίντεο)

Μία δυσάρεστη έκπληξη επεφύλασσε μία γερουσιαστής στον βασιλιά Κάρολο που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αυστραλία.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του στο κοινοβούλιο της χώρας και κατά την έξοδό του από την αίθουσα για να συναντήσει τη σύζυγό του, Καμίλα, δέχτηκε φραστική επίθεση από την ανεξαρτητη Λίντια Θορπ, εκπρόσωπο των Αβορίγινων της Αυστραλίας.

«Δεν είναι η γη σου αυτή, δεν είσαι ο βασιλιάς μου» ακούγεται να φωνάζει η Θορπ, κάνοντας αναφορά σε «γενοκτονία κατά του λαού μου», προτού απομακρυνθεί από τους ανθρώπους ασφαλείας της αυστραλιανής βουλής.

Watch the moment the UK’s King Charles was heckled by Aboriginal independent senator Lidia Thorpe as he finished a speech in Australia, where he is head of state. pic.twitter.com/9ADxzlHOgy

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 21, 2024