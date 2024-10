Ζελένσκι – Οστιν: Συζήτηση για χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων εντός της Ρωσίας

Το ζήτημα της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία, βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Αμυνας, Λόιντ Οστιν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι ανέφερε τη Δευτέρα ότι ευχαρίστησε τον Αμερικανό υπουργό Αμυνας για το νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας, τονίζοντας πως στη συνάντηση συζητήθηκαν «κρίσιμες προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας, των προετοιμασιών για τη χειμερινή περίοδο και της επέκτασης της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών στρατιωτικών στόχων».

«Επιπλέον εστιάσαμε στις προσπάθειες για την αύξηση παραγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), πυραύλων κρουζ, βλημάτων πυροβολικού και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.

During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2024