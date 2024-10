Συρία: Εκρηξη στη Δαμασκό – Πληροφορίες για παγιδευμένο αυτοκίνητο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Μαζέχ της Δαμασκού αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η πρεσβεία του Ιράν.

#BREAKING Syrian media are reporting a car explosion in Al-Mezzah neighborhood of Damascus, where the Iranian embassy is located. pic.twitter.com/QlsXGW3pvL

— Iran International English (@IranIntl_En) October 21, 2024